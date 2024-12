Homem é encontrado morto com as mãos amarradas no Cemitério do Aurá

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira (25/12), dia de Natal, com as mãos amarradas no Cemitério Municipal do Aurá, em Ananindeua. A vítima foi identificada como Cleyton William Duarte Bosque, conhecido pelo apelido de Gordinho, e usava tornozeleira eletrônica quando teve o corpo descoberto.

A vítima estava sem camisa e com o rosto deitado para o chão, entre duas sepulturas, o que aponta fortemente para a hipótese de execução. Moradores do local informaram aos policiais que ouviram muitos tiros por volta da meia-noite e meia, quando muitas pessoas faziam a ceia de Natal, e teriam pensado se tratar de fogos.

Segundo a Polícia Científica, a vítima levou aproximadamente 25 tiros. As perfurações se concentravam nas pernas, coxas, tórax, glúteos e cabeça. Os policiais também notaram indícios de tortura.

Os peritos verificaram que duas armas diferentes foram utilizadas para cometer o homicídio. Uma pistola ponto 40 e uma espingarda calibre 12. A vítima também apresentava lesões de tentativa de defesa e os ossos dos braços quebrados por conta dos tiros.

Agentes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica do Pará estiveram na área atendendo a ocorrência.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.