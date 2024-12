Casal morre após carro cair em rio na cidade de Colares

Um casal, identificado como Antônio Alves Farias e Marlene Silva, morreu após o carro em que estavam cair em um rio na Cidade de Colares, no nordeste do Pará. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (25/12), na Estrada para Maralado, na PA-238. Ainda não há informações sobre as causas do acidente e horário que ocorreu.

Moradores da área avistaram o carro, que estava com as rodas para cima, parcialmente submerso no igarapé às margens da via. Várias pessoas se juntaram e entraram no local para verificar se havia vítimas e então encontraram o casal. Antônio e Marlene ficaram presos e morreram dentro do veículo. Os dois foram retirados pelos moradores, que acionaram as autoridades policiais. Não há detalhes sobre o tipo de parentesco entre as vítimas.

Conforme a Polícia Civil, que apura o caso, as vítimas seguiam no sentido da comunidade do Itajurá quando o acidente ocorreu. “Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a PC. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os moradores retirando as vítimas de dentro do veículo submerso e colocando na beira do rio. Muitos moradores acompanharam o resgate e informaram não reconhecer as vítimas.

O corpo do casal foi removido pela Polícia Científica para ser periciado e liberado aos familiares.