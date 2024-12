Foragido da Justiça é recapturado após apresentar nome falso em Ananindeua

Um homem identificado como Breno Wallafe Mendes de Araújo, mais conhecido como ‘Pulga’, foi recapturado pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (25/12), em Ananindeua. O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo a mão armada. No momento que foi abordado, Pulga ainda apresentou um documento de identidade falso para tentar evitar a prisão.

Conforme as informações da Polícia Militar, uma viatura do 6º Batalhão de PM estava realizando rondas quando receberam informações sobre a localização do suspeito. A equipe foi até a Avenida Arterial 5A, no bairro do Coqueiro, e encontraram Pulga. Durante a abordagem, o suspeito ainda teria apresentado uma carteira de identidade falsa, com o nome de Renan Santos Ferreira. No entanto, durante as buscas no sistema policial foi comprovado que se tratava de Breno Wallafe.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia, onde passaria pelos procedimentos legais cabíveis. Ainda segundo a Polícia Militar, Breno Wallafe era considerado evadido desde julho de 2023, quando foi expedido o mandado de recaptura pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém. Não há mais detalhes sobre o crime de roubo que o detido esteve envolvido.