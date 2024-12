Mulher é suspeita de matar namorado com facada no pescoço no sudeste do Pará

Mardel Willian Alencar Cardoso morreu após ser esfaqueado no pescoço dentro de um bar na Vila São Raimundo, em Bom Jesus do Tocantins, sudeste do Pará. O crime ocorreu nesta quarta-feira (25/12), quando a vítima estava no estabelecimento na companhia da namorada. A mulher é a principal suspeita do homicídio.

O crime aconteceu por volta das 6h40, na Rua 13 de Junho, no KM 40, após uma discussão. Os relatos da Polícia Militar são que a suspeita foi quem fez o acionamento da viatura. Ela teria informado que golpeou Mardel após o homem a ter agredido. Quando os agentes chegaram ao bar, foram informados por testemunhas que houve uma discussão entre o casal, a mulher saiu do local e depois retornou com uma faca e então desferiu o golpe na vítima. A suspeita fugiu após o esfaqueamento.

A vítima chegou a ser socorrida pelo dono do estabelecimento e familiares. Mardel foi levado para o Hospital Municipal de Bom Jesus, mas não resistiu ao ferimento e morreu. A polícia foi informada sobre o caso e faz buscas pela suspeita. Não há detalhes sobre o que teria motivado a briga entre a vítima e a namorada. O caso é investigado pela Polícia Civil.