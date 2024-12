Jovem é encontrado morto esfaqueado e com mãos amarradas em Parauapebas

José Rodrigues de Sousa Silva, de 19 anos, foi encontrado morto com marcas de facadas pelo corpo e as mãos amarradas, no bairro Céu Azul, em Parauapebas, sudeste do Pará. Conforme a s informações policiais, uma equipe foi acionada, na manhã desta quarta-feira (4/12), sobre um caso de homicídio e, ao chegar no local, encontrou o cadáver com um pano no rosto. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a PM, o crime ocorreu próximo ao lixão, entre a Avenida A e a Rua XII. Os moradores da área avistaram o corpo, que estava jogado às margens de uma via. Quando a polícia chegou ao local, ainda encontrou próximo ao corpo uma faca, que pode ter sido usada no crime. Além disso, a vítima teria sido vendada no momento da execução e o tecido usado também estava na cena do crime. Ainda de acordo com a policia, familiares de José Rodrigues estiveram no local e teriam relatado para os agentes que o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Ninguém suspeito foi visto na área e as testemunhas não souberam informar mais detalhes sobre o crime. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia, coletar as evidências no local e realizar a remoção do corpo. Ainda não há confirmação se o jovem foi morto no local ou se o corpo foi deixado na via pelos assassinos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homicídio de José Rodrigues de Sousa Silva é apurado pela seccional de Parauapebas. "Perícias foram solicitadas", comunicaram.