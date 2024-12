Idoso é encontrado morto dentro da própria casa em possível caso de latrocínio no Moju

Joaquim Fonseca dos Santos, mais conhecido como ‘Cametá’, de 76 anos, foi encontrado morto dentro da própria casa, na zona rural de Moju, no nordeste do Pará. O caso ocorreu na segunda-feira (2/12), no Ramal Santa Rosa, na Vila Ateua Grande, PA-150, quando vizinhos entraram na residência e se depararam com o idoso caído no chão. No imóvel havia sangue e marcas de uma possível luta. O idoso foi morto a pauladas. A hipótese levantada pela Polícia Militar, que esteve no local, é de um possível latrocínio, caracterizado como roubo seguido de morte.

Os vizinhos da área foram até a casa do idoso ao notar a ausência dele. Chegando no local, se depararam com as marcas da violência na residência. As pessoas informaram o caso para a PM. A Polícia Civil também esteve no local para coletar as informações e realizar as apurações que possam indicar as circunstâncias da morte. Os policiais não revelaram o que teria sido levado da casa do idoso.

Além disso, não há informações sobre quem seriam os autores do suposto latrocínio. Mais perícias seriam realizadas para elucidar o caso. A Polícia Científica realizou a perícia e fez a remoção do corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.