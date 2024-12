Homem é assassinado a tiros ao trafegar de moto na PA-140 em Santa Izabel do Pará

Jefferson Sousa da Trindade foi morto a tiros ao trafegar de motocicleta pela PA-140, no município de Santa Izabel do Pará, nordeste do Estado. Conforme as informações iniciais, a vítima teria sido surpreendida por dois homens que também estavam em uma moto. O crime ocorreu na segunda-feira (2/12) e ainda não há informações sobre a motivação para o homicídio.

Segundo testemunhas, o assassinato de Jefferson ocorreu em plena luz do dia, quando o homem estava na estrada próximo a comunidade Tapajós, no sentido de quem vai para o município de Bujarú. A vítima teria sido surpreendida pelos disparos e morreu na hora. Os tiros atingiram a região da cabeça de Jefferson. Ele estava com uma mochila nas costas contendo roupas e documentos de identificação. Moradores da área relataram à polícia que ainda ouviram os disparos, mas não imaginavam que o crime teria ocorrido.

Não há detalhes sobre a identidade dos autores do crime e a polícia trabalha para descobrir o que poderia motivar o assassinato de Jefferson. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e a remoção do corpo. Todos os relatos e outras pistas encontradas pela polícia serão usados para elucidar o crime.

“A Polícia Civil informa que a delegacia de Santa Izabel do Pará apura o homicídio de Jefferson Sousa da Trindade. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas”, comunicaram em nota.