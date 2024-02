Homem é baleado no rosto e na perna após ter casa invadida em Itaituba

Wanderson dos Santos Brito, de 24 anos, foi baleado no rosto e na perna, na noite de segunda-feira (12), depois de ter a casa invadida, no bairro Sol Nascente, em Itaituba, no sudoeste do Pará. O filho da vítima, de 9 anos, foi quem chamou a polícia. A motivação do crime ainda está sendo investigada pela Polícia Civil. Ninguém foi preso por suspeita de envolvimento no caso. As informações são do Portal Giro.

O autor do crime foi descrito como um homem alto, forte e vestindo um capuz. Ele teria utilizado um revólver para atirar contra Wanderson. O suspeito fugiu em motocicleta preta, que ainda não foi identificada. Testemunhas relataram que um segundo envolvido estaria aguardando o atirador atrás do muro da residência.

A esposa da vítima relatou que o marido tinha acabado de chegar do trabalho quando sofreu o atentado. A mulher disse que não sabia de nenhuma desavença de Wanderson que pudesse resultar no ataque.

O homem ferido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional do Tapajós (HRT) para receber atendimento médico especializado. Mas o estado de saúde de Wanderson não foi revelado.

A redação integrada de O Liberal solicitou uma nota da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.