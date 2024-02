Dupla atira e mata homem que trafegava de moto, em Itaituba

Um homem identificado como Jefferson dos Santos Farias foi alvejado por disparos de arma de fogo e morreu na noite de sábado (3), no bairro Santo Antônio, em Itaituba, sudoeste do Pará. Conforme o que foi apurado pela PM no local, a vítima trafegava em uma motocicleta modelo biz, de cor branca, quando dois homens, que também estavam em uma moto, efetuaram os disparos.

O crime ocorreu na 35ª rua com Travessa Rui Rebelo. Os relatos são que os executores, que estavam em um moto honda fan de cor vermelha, estavam perseguindo a vítima. Em certo momento, Jefferson foi alvejado com vários tiros, disparados pelo homem que estava na garupa da moto.

Populares acionaram a Polícia Militar, que isolou a área e entrou em contato com a Polícia Civil e Científica. O caso chamou atenção de diversos populares, que se amontoaram ao redor da cena do crime para acompanhar o trabalho realizado pelas autoridades policiais. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime ou quem são os autores do homicídio.