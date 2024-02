Motorista é executado a tiros dentro de carro em Itaituba

Um homem, identificado como Aldimar Lago da Cruz, 52 anos, conhecido por “Ioioa”, foi morto a tiros, na tarde desta sexta-feira (2), na 36ª rua do bairro Vale do Tapajós, em Itaituba, sudoeste do Pará. Ele dirigia um carro, modelo Strada, de cor cinza, quando foi atingido pelos disparos de arma de fogo. A Polícia Civil está investigando a dinâmica e motivação para o crime que, até o momento, permanece um mistério. Até por volta das 20h desta sexta, ninguém havia sido preso.

VEJA MAIS

De acordo com testemunhas, os suspeitos estariam divididos em um carro e uma moto. As autoridades trabalham com a hipótese de execução. Moradores da área contaram à polícia que ouviram de nove a dez disparos.

O veículo da vítima é registrado em Santa Catarina. Conforme as informações iniciais repassadas pela polícia local, próximo do corpo, havia pelo menos oito cápsulas de munições deflagradas encontradas espalhadas pelo chão.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia da cena do crime e remover o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). No local, foram coletados vestígios que poderão ajudar a polícia a identificar os autores do homicídio. Familiares da vítima acompanharam os trabalhos policiais. Não há detalhes sobre as informações que eles podem ter prestado às autoridades.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou que “uma equipe da Delegacia de Homicídio de Itaituba foi até o local para a realização das investigações iniciais”.