Pintor é encontrado morto na piscina de casa em Itaituba

Francisco Bernardo de Lima Neto, de 57 anos, foi encontrado morto, na manhã desta sexta-feira (26), dentro da piscina da casa dele, que fica no bairro Buriti, em Itaituba, sudoeste do Pará. A vítima, que morava sozinha, trabalhava como pintora. Ele estava desaparecido desde segunda-feira (22). Com informações do Portal Giro.

O corpo do homem foi localizado depois dos vizinhos perceberem um odor vindo do imóvel e acionaram as autoridades. Por volta das 7h35, a polícia se deslocou ao local e, com um amigo de Francisco, pulou o muro da residência.

O cadáver estava em decomposição na piscina. A suspeita preliminar da Polícia Civil é de que a causa tenha sido morte súbita. O corpo foi removido pela Polícia Científica e passará por exame cadavérico, para constatar o que, de fato, ocorreu com Francisco.

A redação integrada de O Liberal solicitou uma nota da PC sobre o caso e aguarda retorno.