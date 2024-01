Homem é morto e outro é baleado em ataque a tiros, em Itaituba

A vítima fatal foi identificada como Renato Gama Lima, de 30 anos, que morreu após ser baleado na noite da quinta-feira (04), no Bairro Bom Remédio, em Itaituba, sudoeste paraense. Além dele, um outro jovem chamado Tiago Barbosa Damasceno, de 26 anos, ficou ferido ao ser atingido por um dos disparos. Os autores do crime seriam dois homens que chegaram em uma motocicleta.

Segundo as informações iniciais, tudo teria ocorrido quando Renato estaria trafegando em uma motocicleta Honda CG 160 Fan de cor prata pela 28ª rua, entre João Pessoa e Lauro Sodré. Nesse momento, a dupla de suspeitos, também de moto, se aproximaram e o carona fez diversos disparos. A vítima ainda teria seguido alguns metros na moto, mas foi alcançado mais a frente e executado. Um dos disparos acabou acertando o braço de Tiago, que estava sentado em frente a uma residência.

A Polícia Militar (PM) informou que uma equipe foi acionada por populares, que informaram sobre o crime e disseram ter ouvido mais de cinco disparos. Ao chegar no local, os oficiais encontraram Renato Lima já sem vida, com ferimentos que indicavam disparos de arma de fogo. No local, os agentes foram informados que Tiago havia sido levado ao Hospital Regional do Tapajós (HRT) após também ter sido baleado.

Os PMs isolaram a área até a chegada da Polícia Civil, para a realização dos procedimentos cabíveis. Uma equipe da Polícia Científica esteve no local para remover o corpo para necropsia. Renato, segundo as autoridades policiais, estaria respondendo um processo criminal por homicídio. Além disso, populares informaram que ele supostamente seria de uma facção criminosa. Todas as informações repassadas por testemunhas serão apuradas durante as investigações sobre o caso.