Freteiro é baleado dentro de casa e morre após ser socorrido em Pacajá

José Marcelino Taborge Miranda foi morto a tiros, na noite de quinta-feira (4), na própria casa, que fica às margens da BR-230, em Pacajá, no sudoeste do Pará. Dois homens, ainda não identificados, participaram do crime. A vítima trabalhava na região com fretamento de veículos. Com informações do Correio de Carajás.

Por volta das 20h, os suspeitos chegaram no imóvel em uma motocicleta, enquanto José estava dentro de casa. Segundo a polícia, a dupla envolvida no crime abordou Marcelino alegando interesse em fretar um veículo de transporte.

Quando a vítima se aproximou, um dos suspeitos sacou uma arma e disparou. José foi baleado no abdômen e no braço direito. A dupla fugiu após os tiros e, até o momento, não foi localizada.

Marcelino foi conduzido ao Hospital Municipal da cidade. Ele morreu depois de ser transferido para o Hospital Regional de Altamira. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e esclarecer a motivação por trás do crime.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o homicídio e aguarda retorno.