‘Pitbull’​ sofre segundo ataque a tiros em Porto de Moz

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta quarta-feira (3), no bairro Praião, em Porto de Moz, no sudoeste do Pará. A vítima, alvejada a tiros nas pernas e nádegas, foi identificada apenas pelo apelido “Pitbull”. O homem foi socorrido e levado, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a uma unidade hospitalar e não corre risco de morte, como divulgado pelo portal Confirma Notícia. Conforme a polícia, a vítima já havia sofrido outro atentado.

Moradores relataram à polícia que o homem é natural de Porto de Moz e chegou recentemente na cidade, vindo de Almeirim, onde atualmente e​stá morando com a família. Existe a suspeita que ele tenha sido seguido, e essa não é a primeira vez que ele é alvo de uma tentativa de homicídio, segundo a polícia.

As informações sobre o caso ainda são preliminares, mas testemunhas relataram que os suspeitos teriam chegado de lancha. Seriam dois homens, que conseguiram fugir, sem que fossem identificados.

A vítima passou por um procedimento cirúrgico e, segundo a equipe que realizou o atendimento, ele não corre risco de morte. Informações que ajudem a polícia nas investigações podem ser repassadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e não precisa se identificar.