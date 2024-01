PM desarticula quadrilha suspeita de roubos, furtos e tráfico de drogas, em Marabá

Ao menos quatro pessoas apontadas como integrantes de uma quadrilha suspeita de cometer roubos, furtos e tráfico de drogas em Marabá, sudeste paraense, foram presas e dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar na última quarta-feira (3). Toda a ação foi desencadeada após as autoridades policiais autuarem dois membros da associação, que informaram o local onde estariam os itens levados das residências das vítimas.

Segundo a PM, moradores relataram que o adolescente e a mulher seriam suspeitos de entrar em residências e levarem pertences e outros objetos de pessoas nas Folhas 26, 28, 30, 31, 32, 33, dentre outras, e também no Núcleo Nova Marabá. O casal foi contido por moradores na quarta-feira (3) e, após ser levado à delegacia, a mulher foi autuada em flagrante. Além disso, os dois também teriam informado um local, no Núcleo Velha Marabá, onde ocorria a troca dos produtos furtados por entorpecentes.

Ao chegar no local, os agentes bateram no portão da residência. Nesse momento, várias pessoas que estavam no imóvel pularam o muro e fugiram do local. Um dos suspeitos ainda estaria com entorpecentes, foi perseguido pela PM, mas conseguiu fugir sem ser identificado. Um adolescente teria sido o responsável por abrir a porta da casa e autorizou a entrada da equipe policial. Na residência, os militares encontraram um tablet, 20 celulares e uma bateria externa.

No caminho para a delegacia, foi informado aos policiais que em uma segunda residência, na frente da primeira casa indicada, havia drogas e mais materiais de furtos e roubos que estavam sendo guardados no local. Os agentes chegaram no local e bateram na porta, mas ninguém atendeu. No entanto, os agentes ainda ouviam a movimentação no imóvel. Assim, a equipe foi até a parte de trás de um estabelecimento comercial ao lado da residência e avistaram um homem em uma área de mata, portando drogas e uma arma de fogo. Ele percebeu a chegada dos agentes e entrou para a casa.

Os militares voltaram a bater na porta até que foram atendidos por uma mulher, que se identificou como sendo companheira do homem que havia entrado momentos antes no imóvel. Ele foi questionado se estava armado e negou. Na busca pessoal ao homem, a mulher teria se exaltado e agrediu um policial. Ela foi algemada.

Na residência do casal, os PMs encontraram 68 pacotes de maconha, de aproximadamente 345g, 168 pedras de crack e 7 porções maiores da mesma substância, de 255g, R$ 128,00, um revólver calibre.38, 3 munições intactas, uma balança de precisão, 5 celulares, 4 notebooks, uma bicicleta e diversos outros objetos.

Em frente ao local, os agentes encontraram uma motocicleta com registro de roubo/furto. Um homem que estava na casa também tentou impedir a ação policial e foi detido. Diante dos fatos, o casal foi levado à delegacia para as providências cabíveis. A primeira dupla detida na Folha 33 ainda foi ameaçada de morte pelo resto dos suspeitos. Todos os objetos e drogas foram apreendidos e apresentados na 21ª Seccional Urbana de Marabá, assim como as pessoas presas e apreendidas.