Homem é assassinado e tem a cabeça cortada no primeiro dia de 2026

Um jovem de 19 anos foi preso na quinta-feira (1º), primeiro dia de 2026, após matar e decapitar a cabeça de Daniel Santana, de 37 anos. O crime ocorreu na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná, e chocou a população local pelo grau de violência.

VEJA MAIS:

De acordo com a Polícia, o assassinato aconteceu na marginal da BR-277, no bairro Universitário. Após o crime, o suspeito levou a cabeça da vítima em uma sacola para uma confraternização na casa da irmã. Ao perceber a situação, ela acionou imediatamente as autoridades, que efetuaram a prisão do responsável.

Segundo as investigações, o homicídio teria sido motivado por uma briga em um bar da região. Daniel foi esfaqueado e, em seguida, morto pelo autor do crime.

Após ser detido, o suspeito foi encaminhado à 10ª Central de Flagrantes da Polícia Civil de Cascavel, onde confessou o crime.

A Polícia Científica realizou os procedimentos de perícia e a remoção do corpo da vítima. O caso segue sob investigação.