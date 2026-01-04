Dois fugitivos do presídio de Parauapebas morrem em confronto com a Polícia Militar

Dois fugitivos do presídio de Parauapebas morreram após um confronto armado com a Polícia Militar na madrugada deste domingo (4). A ocorrência foi registrada em uma área de mata localizada no final da rua Paru, no bairro Popular II, naquele município do sudeste paraense. Eles foram identificados como João Vitor Ferreira e Cledson Silva dos Santos. Os dois e mais sete presos haviam fugido do sistema prisional no dia 1º de janeiro.

A ação policial começou após a PM receber uma denúncia anônima informando que um indivíduo com características semelhantes às de um dos foragidos, cujas imagens circulavam amplamente nas redes sociais, estaria escondido na região indicada. Ainda segundo o portal Correio de Carajás, os policiais contaram que foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. Houve uma troca de tiros.

Os militares prestaram os primeiros socorros aos suspeitos. Eles foram encaminhados ao Hospital Geral de Parauapebas, mas não resistiram. Com a dupla, a Polícia Militar informou que encontrou arma de fogo, espingarda de fabricação caseira, sem numeração, calibre 20; pistola, sem numeração, não identificada a marca/modelo, com cartucho preso no cano; três munições calibre 20, intactas; duas munições calibre 20, deflagradas; uma munição calibre 38, intacta; uma barra de substância similar a maconha, pesando aproximadamente 424 gramas.

VEJA MAIS:

Outros sete detentos continuam foragidos: Antônio Francisco da Silva Sousa, Dorival da Luz Silva, Felipe Costa Farias, Fernando Carvalho dos Santos, Jhonny Allan da Silva, Thiago Souza Vilarinho e Weslley Nascimento Lisboa. De acordo com as primeiras informações divulgadas, os detentos abriram um furo no teto da unidade prisional para ter acesso à área externa. Em seguida, utilizaram uma “teresa”, como é conhecida a corda confeccionada com toalhas amarradas umas às outras, para descer pelo lado de fora do presídio e deixar o local.

Em nota, a Polícia Civil informa que os suspeitos morreram após confronto com a Polícia Militar. Ambos foram socorridos com vida, mas morreram no hospital. Foram apreendidas armas de fogo, uma espingarda de fabricação caseira, uma pistola, munições e uma barra de substância análoga à maconha. A Seccional de Parauapebas apura o caso.