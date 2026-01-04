Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dois fugitivos do presídio de Parauapebas morrem em confronto com a Polícia Militar

Ao todo, sete presos fugiram daquela unidade prisional no dia 1º de janeiro deste ano

O LIBERAL
fonte

João Vitor Ferreira (à esquerda) e Cledson fugiram no Ano Novo e morreram no confronto com a PM (Foto: Divulgação | Portal Correio de Carajás)

Dois fugitivos do presídio de Parauapebas morreram após um confronto armado com a Polícia Militar na madrugada deste domingo (4). A ocorrência foi registrada em uma área de mata localizada no final da rua Paru, no bairro Popular II, naquele município do sudeste paraense. Eles foram identificados como João Vitor Ferreira e Cledson Silva dos Santos. Os dois e mais sete presos haviam fugido do sistema prisional no dia 1º de janeiro.

A ação policial começou após a PM receber uma denúncia anônima informando que um indivíduo com características semelhantes às de um dos foragidos, cujas imagens circulavam amplamente nas redes sociais, estaria escondido na região indicada. Ainda segundo o portal Correio de Carajás, os policiais contaram que foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. Houve uma troca de tiros.

Os militares prestaram os primeiros socorros aos suspeitos. Eles foram encaminhados ao Hospital Geral de Parauapebas, mas não resistiram. Com a dupla, a Polícia Militar informou que encontrou arma de fogo, espingarda de fabricação caseira, sem numeração, calibre 20; pistola, sem numeração, não identificada a marca/modelo, com cartucho preso no cano; três munições calibre 20, intactas; duas munições calibre 20, deflagradas; uma munição calibre 38, intacta; uma barra de substância similar a maconha, pesando aproximadamente 424 gramas.

VEJA MAIS:

image Detentos fogem de presídio na madrugada desta quinta-feira (1º) no Pará
Segundo as primeiras informações, os detentos abriram um buraco no teto da unidade prisional

image Três detentos fogem de cadeia em Parauapebas; um morreu e outro foi recapturado
A fuga ocorreu na madrugada de domingo (8/09) e as buscas continuam por um dos detentos que ainda não foi localizado

Outros sete detentos continuam foragidos: Antônio Francisco da Silva Sousa, Dorival da Luz Silva, Felipe Costa Farias, Fernando Carvalho dos Santos, Jhonny Allan da Silva, Thiago Souza Vilarinho e Weslley Nascimento Lisboa. De acordo com as primeiras informações divulgadas, os detentos abriram um furo no teto da unidade prisional para ter acesso à área externa. Em seguida, utilizaram uma “teresa”, como é conhecida a corda confeccionada com toalhas amarradas umas às outras, para descer pelo lado de fora do presídio e deixar o local.

Em nota, a Polícia Civil informa que os suspeitos morreram após confronto com a Polícia Militar. Ambos foram socorridos com vida, mas morreram no hospital. Foram apreendidas armas de fogo, uma espingarda de fabricação caseira, uma pistola, munições e uma barra de substância análoga à maconha. A Seccional de Parauapebas apura o caso.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dois foragidos do presídio de parauapebas morrem em confronto com a polícia militar

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mais um homicídio é registrado na região de Palmares 1, em Parauapebas

Só nesta semana, dois homens foram mortos e o terceiro, baleado

06.01.26 17h53

POLÍCIA

Mulher é presa por agredir companheira a vassouradas após briga por ciúmes no Marajó

O exame de corpo de delito constatou escoriações no punho e mão direita da vítima, e também na região torácica e mama direita, e um edema no punho esquerdo

06.01.26 17h33

POLÍCIA

Quase metade das infrações de trânsito no fim de ano foram por manobras perigosas, aponta Detran

Pela primeira vez, manobras perigosas realizadas por veículos em acostamento e ultrapassagem proibida somaram 41% de todas as autuações

06.01.26 16h42

POLÍCIA

Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em Tomé-Açu

Testemunhas relataram à Polícia Militar que o suspeito chegou até a casa da vítima, onde houve uma briga entre os dois

06.01.26 15h39

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Policial Militar que agrediu mulher na ilha de Cotijuba é afastado

PM empurrou, desferiu tapas e puxou violentamente a mulher no trapiche da ilha de Belém, no último domingo (04)

05.01.26 22h54

SOLTA

Advogada acusada de matar a mãe é solta pela Justiça

Juliana Giugni Cavalcante Soriano de Mello foi beneficiada com habeas corpus acatado pela magistrada Maria de Nazaré Silva

22.10.22 11h38

POLÍCIA

Empresário é assassinado e esposa é estuprada na frente da filha após carro quebrar na PA-475

Família foi rendida por criminoso armado após estourar pneus em buraco na estrada; vítima foi morta ao tentar fugir com esposa e filha

17.04.25 9h22

POLÍCIA

Suspeito por estupro de adolescente é procurado por polícia em Jacundá

Luan Nascimento de Souza, conhecido como “Peu”, está sendo procurado por um crime que teria ocorrido na última sexta-feira (28/03)

01.04.25 11h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda