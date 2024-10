Homem é assassinado a tiros dentro de estabelecimento no 40 Horas, em Ananindeua

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira (10/10), na Avenida Independência, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua. Conforme as informações policiais, a vítima estava na porta de um estabelecimento comercial quando foi surpreendida pelos disparos. Os autores seriam dois homens que estavam em uma motocicleta.

Segundo informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), testemunhas informaram que dois homens em uma moto de cor preta chegaram ao local e o garupa fez vários disparos contra o homem. Logo depois, os suspeitos fugiram. A vítima ainda teria ficado viva e pessoas da área acionaram uma ambulância para realizar o socorro. No entanto, o homem evoluiu para óbito antes da chegada dos paramédicos, que constataram a morte no local.

Viaturas da Polícia Militar isolaram a área e informaram o homicídio para a Polícia Civil e Científica. Vários motoristas de aplicativo chegaram ao local e informaram conhecer a vítima. O caso será apurado pela PC.

Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.