Faccionado com extensa ficha criminal é preso em Itaituba

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi preso na última quarta-feira (09/10) pela Polícia Civil no distrito de Crepurizinho, Itaituba, no sudoeste paraense. O suspeito, que integrava uma facção criminosa atuante em Castelo de Sonhos, distrito de Altamira, foi alvo de uma operação após ser liberado em um mutirão de soltura de presos ocorrido em Itaituba. Segundo a polícia, o homem foi solto no último dia 14 de setembro, mas acabou virando alvo da operação após a descoberta de outros crimes e a constatação de seu envolvimento em atividades criminosas, segundo a polícia.

Durante a operação, os policiais apreenderam uma arma de fogo de calibre restrito, munições e uma grande quantidade de drogas, incluindo pasta base de cocaína, maconha, ecstasy e oxi. O suspeito estava sendo monitorado e a investigação revelou que ele estava prestes a assumir o comando do tráfico de drogas na região.

O histórico criminal do homem é extenso. Ele foi preso quatro vezes nos últimos dois anos por crimes graves. Em agosto de 2022, foi detido por tráfico de drogas, crime pelo qual voltou a ser preso em fevereiro de 2023, quando também foi acusado de receptação qualificada. Já em março de 2023, foi preso por homicídio qualificado. Em agosto de 2024, foi detido preventivamente por roubo majorado e associação criminosa.

O delegado Marcelo Diniz, titular da Delegacia de Castelo de Sonhos, explicou que o comportamento reincidente do suspeito foi determinante​ para sua prisão. “Essas ocorrências demonstravam sua alta periculosidade e reincidência no envolvimento com crimes graves”, afirmou Diniz. “Diante desse histórico, a equipe realizou um levantamento detalhado da vida pregressa do suspeito e constatou que ele já havia recebido três medidas cautelares diversas da prisão. O caso foi comunicado à Justiça, que com a anuência do Ministério Público decretou rapidamente sua prisão preventiva.”

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde aguardará a decisão do Poder Judiciário acerca dos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de fogo de calibre restrito e associação criminosa.