PC prende oito pessoas investigadas por extorquir comerciantes e integrar facção em Mosqueiro

Oito pessoas investigadas por integrar uma facção criminosa que atuava na extorsão de comerciantes e na formação de milícias privadas são presas pela Polícia Civil em Mosqueiro, distrito de Belém. A ação ocorreu na manhã de quarta-feira (9/10), durante a segunda fase da operação “Castelo de Cartas”. Além dos mandados de prisão preventiva, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão.

As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal da Comarca de Mosqueiro. Segundo a PC, as investigações realizadas pela Seccional do distrito revelaram que uma facção criminosa impunha uma “taxa do crime” a diversos setores, incluindo empresários, motoristas de vans e mototaxistas. Os suspeitos estariam agindo com violência e intimidação, como estratégias para garantir o pagamento. Os dados coletados durante o inquérito policial apontavam para a localização dos suspeitos e indicavam a presença de materiais ilícitos nos endereços alvo das buscas.

“A Operação ‘Castelo de Cartas’ representa um avanço significativo no combate às organizações criminosas que atuam em nossa região. Estamos determinados a desmantelar essas facções e garantir a segurança da população, coibindo a extorsão e a violência que afetam o comércio local. Agradecemos o empenho de toda a equipe envolvida nesta ação”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil Walter Resende.

Os mandados foram cumpridos simultaneamente em diversas localidades de Mosqueiro e em áreas adjacentes. Nas residências e estabelecimentos comerciais onde se cumpriu a busca e apreensão, foram apreendidas armas e munições, documentos financeiros que comprovam a atividade criminosa e equipamentos eletrônicos utilizados para comunicação entre os membros do grupo. Durante as buscas, também foram identificadas contas bancárias e registros financeiros relacionados à organização criminosa, o que permitirá uma investigação aprofundada sobre os fluxos monetários ilícitos.

“Com a conclusão da operação, a Polícia Civil avança nas investigações sobre a prática da 'taxa do crime' em Mosqueiro, o que reforça o compromisso das autoridades em coibir a atuação de grupos criminosos e proteger a população”, ressalta o titular da Diretoria de Polícia Metropolitana, Daniel Castro.

Castelo de Cartas

A primeira fase da operação ocorreu em abril deste ano, com duas prisões importantes para desarticulação do crime organizado na Região Metropolitana de Belém. A ação integrada foi um desdobramento da operação “Ory”, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Um dos presos ocupava um cargo de liderança na organização criminosa em bairros da RMB. Já o outro, tinha envolvimento com homicídios, tráfico de drogas e a agressão contra um agente de segurança.