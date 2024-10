Caminhonete que transportava estudantes da rede pública capota em Pacajá

Caminhonete que transportava estudantes da rede pública municipal capotou em uma vicinal de Pacajá. O acidente deixou 10 crianças feridas, além do motorista. O caso aconteceu na última quarta-feira (09/10), na zona rural do município do sudoeste do Pará, com o veículo que não é adequado para transportar os estudantes.

A população denunciou por vídeos nas redes sociais as péssimas condições dos veículos que realizam o transporte escolar no município. A caminhonete havia sido adaptada na traseira com ferros para as crianças sentarem. Pelas imagens é possível ver que o teto da caminhonete ficou muito amassado. A caminhonete de cabine dupla tem o limite de cinco passageiros, mas estaria transportando mais do que o dobro.

O veículo conduzia ao menos dez estudantes da Escola Jarbas Passarinho, localizada no Km 350 da rodovia federal BR-230. O motorista teria perdido o controle da direção e o veículo tombou na pista de terra.

As crianças e o motorista foram socorridos e levados para o Hospital Municipal de Anapu, que fica mais próximo do local onde ocorreu o acidente. Um menino de 11 anos, que ficou ferido com maior gravidade foi encaminhado para o Hospital Regional da Transamazônica, em Altamira.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Pacajá sobre o acidente e a irregularidade no transporte escolar, no entanto não teve resposta até este momento. O espaço continua aberto para a gestão municipal se pronunciar.

Por meio de nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura Municipal de Pacajá, responsável pelo transporte das crianças, se pronunciou em nome do prefeito André Rezende (MDB) e do vice Leandro Reis. O prefeito foi reeleito no último domingo (07/10) com 83,6% votos.

Nota da Prefeitura de Pacajá sobre o acidente com caminhonete que transportava crianças. (Divulgação / Prefeitura de Pacajá)

A gestão disse que "imediatamente após o ocorrido, a administração municipal prestou todo o suporte necessário às vítimas envolvidas, acompanhando de perto a situação junto às famílias".

"Felizmente, não houve vítimas fatais. As crianças feridas receberam os primeiros atendimentos no hospital municipal de Anapu e de Pacajá, e aquelas em estado mais delicado foram encaminhadas para os Hospitais de referência da região, onde estão sendo devidamente tratadas", continua a nota.

"Esclarecemos que o acidente foi uma fatalidade e continuamos trabalhando para garantir o bem-estar de todos os envolvidos. Manteremos a população informada sobre o estado das vítimas por meio de nossas redes sociais", encerra a nota.