Motociclista morre em acidente de trânsito na PA-318, em Marapanim

Andreza Matos Cabral, de 30 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na noite de quinta-feira (26/9), na PA-318, próximo de uma curva conhecida como “Messias”. Testemunhas relataram à polícia que a vítima conduzia uma motocicleta quando, supostamente, teria sido atingida por um caminhão. O caso é investigado pela delegacia de Polícia Civil do município.

Por volta das 19h, o 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) foi acionado ao caso. Assim que a guarnição chegou ao local do sinistro, os militares encontraram Andreza morta e a moto que ela conduzia, uma Honda Pop. Com relação ao caminhão que, possivelmente, estaria envolvido na morte da motociclista, ele não foi encontrado no local do acidente.

A Polícia Civil foi então comunicada sobre o que tinha acontecido e também se dirigiu até o local da ocorrência. Além disso, a Polícia Científica esteve presente para remover o corpo de Andreza da rodovia estadual.

A vítima era natural de Castanhal, nordeste do Pará. Segundo as autoridades, ela estava sozinha no veículo no momento do sinistro. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.