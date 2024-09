Colisão entre moto e bicicleta termina com morte de idoso na BR-316, em Ananindeua

Sérgio Luis Ferreira, de 64 anos, morreu após a colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta registrada nesta sexta-feira (20/9), na BR-316, próximo a entrada do Conjunto Jaderlândia, em Ananindeua, na Grande Belém. O idoso trabalhava como encanador e transitava na bike. Ainda não há detalhes das circunstâncias do acidente, que ocorreu por volta das 5h.

O garupa de uma outra moto, que passou local após o sinistro, fez um vídeo e o compartilhou nas redes sociais. Na gravação é possível ver uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), uma bicicleta jogada na via e, mais a frente, a vítima morta. “Ciclista morto”, diz o cinegrafista amador.

A esposa de Sérgio esteve no local do acidente, bastante abalada com a morte do marido. Um colega de trabalho do encanador, que preferiu não se identificar, disse que o idoso era uma pessoa trabalhadora.

A Polícia Militar e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) atenderam a ocorrência. A Redação Integrada de O Liberal está em campo para trazer mais informações sobre o acidente.