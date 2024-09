Motociclista morre após ser atingido por carro em Ananindeua

Um grave acidente de trânsito no cruzamento da rodovia Mário Covas com a avenida Três Corações, na Cidade Nova IX, em Ananindeua, resultou na morte de Jorge Lucas Silva Miranda, de 27 anos, na noite de quinta-feira (19). O motociclista foi atingido por um carro de passeio, um Audi A3 de cor azul, que, de acordo com testemunhas, estava em alta velocidade.​

Imagens de câmeras de segurança da área, que já circulam nas redes sociais, mostram o momento em que Jorge Lucas tenta realizar uma conversão próximo ao cruzamento. Ao tentar concluir a manobra, o motociclista é atingido de forma violenta pelo veículo, como mostram as imagens. O impacto foi tão forte que a vítima foi arremessada a vários metros de altura, colidindo com uma placa de metal de um estabelecimento comercial.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local após ser acionada por pessoas que passavam pela área. Os policiais encontraram Jorge Lucas já sem vida, caído no chão. Sua motocicleta, uma Honda Bros, estava debaixo do Audi A3, com sinais de destruição. O condutor do carro, que não teve seu nome revelado, recebeu atendimento médico no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). O carro ficou com a parte dianteira bastante destruída, segundo a polícia.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do Audi não apresentava sinais visíveis de embriaguez e negou ter consumido álcool. Contudo, ele teria se recusado a realizar o teste do bafômetro quando solicitado pela polícia. O homem foi conduzido à Seccional da Cidade Nova para prestar depoimento, mas não informou a velocidade em que estava no momento da colisão.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a análise do local e a remoção do corpo de Jorge Lucas. Os veículos envolvidos foram apreendidos e submetidos à perícia, que deverá fornecer mais informações para a investigação do caso. Em nota, a Polícia Civil informou que “apura as circunstâncias do acidente” e que testemunhas estão sendo ouvidas para ajudar na elucidação dos fatos. O caso segue em investigação.