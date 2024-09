Acidente de trânsito entre 2 carros é registrado no bairro de Nazaré, em Belém

Um acidente de trânsito entre dois carros foi registrado na madrugada desta sexta-feira (20/9), no cruzamento da avenida Governador Magalhães Barata com a Alcindo Cacela, no bairro de Nazaré, em Belém. Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), um dos veículos ficou no meio do cruzamento e o outro se chocou com um poste na calçada. Até o começo da manhã, as autoridades não souberam dizer como o sinistro aconteceu.

Os agentes da Semob foram até o local para garantir a fluidez e a segurança viária devido ao episódio. Conforme a Superintendência, não houve feridos. Só danos materiais.

Nas redes sociais, uma imagem foi compartilhada de um dos automóveis envolvidos no acidente parado na Magalhães Barata. Pela foto é possível observar que a parte frontal do carro ficou bastante danificada, além do para-choque destruído e as rodas dianteiras entortadas.

Ainda conforme a Semob, "o veículo que ficou no meio da via foi removido por guincho". Por fim, a autarquia disse à Redação Integrada de O Liberal que o cruzamento foi liberado por volta de 7h20.