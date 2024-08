Carro colide com vidraça de edifício e atinge tubulação de água, em Belém

Um carro de passeio colidiu contra a vidraça de um edifício residencial na manhã desta quarta-feira (28/08), no bairro de São Brás, em Belém. De acordo com testemunhas, o condutor do veículo estaria seguindo pela avenida Gentil Bittencourt, quando teria feito uma manobra em alta velocidade para entrar na travessa Três de Maio e ocorreu o acidente. Devido à batida, uma tubulação que fica próximo à calça se rompeu e uma grande quantidade de água passou a jorrar no local.

Ataíde Júnior, chefe de segurança do prédio onde ocorreu o acidente, informou que o condutor do carro era um homem de 21 anos que, supostamente, não tinha habilitação. “Pelas imagens (de câmeras), ele tava em alta velocidade. Ele vinha pela Gentil e errou a curva. Sendo que ele bateu na palmeira, se ele não acertasse essa árvore, ele ia atingir diretamente o prédio. Ele ainda tentou dar ré para fugir, mas o poste de ferro ‘segurou’ e ele não conseguiu sair. Aí o pessoal conseguiu segurá-lo e levar para delegacia.

Conforme Ataíde, ninguém ficou ferido - nem o condutor e nem pedestres que passavam pelo local - e os responsáveis pelo prédio aguardavam para trocar a instalação de água. "Tinha uma pessoa perto da faixa de pedestre, mas não foi atingida. Só ele mesmo. Aqui foram só os danos materiais mesmo. A tubulação atingida é do prédio. A gente só está esperando a Cosanpa chegar para fazer a troca e instalar os novos canos", disse o chefe de segurança.

No local do acidente, o trânsito não foi afetado e seguia normalmente durante o final da manhã, conforme registrado pela reportagem do Grupo Liberal. Ainda segundo as informações de testemunhas, o condutor já teria batido outros dois veículos no trânsito e vinha fugindo no momento da batida. No entanto, essa versão não foi oficialmente confirmada pela polícia. O motorista não foi identificado até o momento.

Uma viatura da Polícia Militar esteve na área e realizou o deslocamento do motorista do carro de passeio para a delegacia, onde iria prestar esclarecimentos. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) estiveram no local para verificar a ocorrência. Até por volta das 13h o carro ainda não tinha sido removido do local e a tubulação ainda continuava transbordando água.