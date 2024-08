Casal fica ferido após acidente de moto na Av. João Paulo II, em Belém

Um casal ficou ferido após um acidente de moto na Avenida João Paulo II, bairro do Curió Utinga, em Belém. O caso foi registrado na noite deste sábado (24/08), próximo a ponte de ferro. Apesar do susto, as vítimas tiveram somente escoriações e foram encaminhadas para o Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, na 14 de março.

As informações iniciais são que o acidente ocorreu por volta de 20h, quando o homem e a mulher trafegavam pelo local e o condutor teria perdido o controle da motocicleta. O casal caiu do veículo e foi ajudado por moradores e outros condutores que estavam na área.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar o socorro do casal, que estava consciente e conversando com os socorristas. A Polícia Militar também esteve na via e auxiliou no socorro das vítimas, realizando o isolamento da pista e organizando o fluxo de veículos para que o casal fosse atendido.

Não há mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas após serem encaminhadas para o hospital. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, e aguarda o retorno.