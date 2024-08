Motociclista morre ao colidir com traseira de carro em Marabá

Um motociclista identificado como Celso Carvalho Barros morreu em um acidente de trânsito após o veículo que conduzia colidir com um carro, na noite de sexta-feira (23/08), em Marabá, sudeste do Pará. A vítima estaria trafegando pelo bairro Nossa Senhora Aparecida, conhecido como Coca-cola, quando teria atingido a traseira do automóvel.

O condutor do carro envolvido, que usa o veículo para trabalhar como taxista, não teve ferimentos graves e permaneceu no local até a chegada das autoridades policiais. Testemunhas relataram que Celso, que trafegava em uma motocicleta Honda POP, estaria em alta velocidade e teria feito uma manobra ilícita ao avançar a preferencial. As mesmas informações também teriam sido repassadas para a polícia, que esteve no local do acidente.

Após ter colidido com o carro, o motociclista ainda teria ficado vivo. Moradores da área acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para realizar o socorro, mas Celso não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada dos paramédicos.

O taxista foi submetido ao teste de alcoolemia (bafômetro), mas o exame constatou que não havia álcool no organismo, descartando a possibilidade de ingestão de bebidas alcoólicas. A Polícia Científica esteve no local do acidente e coletou informações e evidências para auxiliar na elucidação do caso. O corpo da vítima foi removido para necropsia.