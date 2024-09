Passageira de motocicleta morre em acidente de trânsito na BR-316

Antônia Márcia Guedes Moura, de 46 anos, morreu em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (24) na BR-316, no sentido Ananindeua, em frente a um supermercado. Ela estava na garupa de uma motocicleta conduzida por seu filho, Paulo Gabriel Guedes Moura, de 20 anos. O rapaz ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Metropolitano.

Segundo informações da Polícia Militar, as circunstâncias exatas do acidente ainda não foram totalmente esclarecidas, mas a principal hipótese é que Paulo tenha perdido o controle da moto. O veículo teria colidido contra a mureta de proteção das obras do BRT, o que resultou na queda dos dois. Nesse momento, Antônia foi atingida por uma carreta que passava pela via. Ambos faziam uso do capacete, como informou a polícia.

O motorista da carreta não parou após o acidente e seguiu viagem. Um policial militar, que também trafegava de moto logo atrás, perseguiu o veículo pesado e conseguiu interceptá-lo, dando ordem ao motorista para seguir até uma delegacia. No entanto, as equipes da Polícia Militar que permanecem no local do acidente não souberam informar se o motorista de fato se apresentou em alguma unidade policial.

O acidente causou um grande congestionamento na BR-316. Equipes do Detran-PA estão no local orientando o tráfego, que segue lento na área.