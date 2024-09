MP pede investigação sobre desmatamento em área de preservação em Mosqueiro

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio do promotor de Justiça Emério Mendes Costa, expediu na segunda-feira (23) um ofício à Delegacia de Polícia Civil e à Direção da 9ª Seccional Urbana de Mosqueiro, solicitando a instauração de inquérito policial para apurar o desmatamento em área de preservação no distrito de Mosqueiro, em Belém.

A Promotoria de Justiça tomou conhecimento do caso no início de setembro, após receber denúncias sobre a supressão de vegetação na área de preservação ambiental localizada no começo da orla da​ Praia do Paraíso, em Mosqueiro.

Em resposta às denúncias, o MPPA solicitou a presença da Polícia Militar e da agência distrital de Mosqueiro no local. Uma diligência realizada em 9 de setembro confirmou que algumas árvores haviam sido derrubadas e queimadas, mas os responsáveis pela ação não foram identificados.

Agora, o Ministério Público pediu à Polícia Civil que realize novas diligências, incluindo uma perícia de impacto ambiental e a escuta de proprietários de imóveis próximos à área e das equipes de fiscalização que participaram da operação anterior. Segundo o MPPA, com o relatório de perícia em mãos, a Promotoria de Justiça poderá adotar as medidas necessárias para enfrentar a suposta prática criminosa.