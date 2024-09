Foragido investigado por tráfico de drogas é recapturado em Castanhal

Um homem, que não teve o nome identificado, foi preso nesta segunda-feira (23), por agentes da Polícia Civil do Pará após o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas, no município de Castanhal (Região Metropolitana de Belém). O suspeito também era investigado em outro estado.

O preso foi localizado na cidade de Castanhal. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, "essa operação reflete o compromisso que a instituição tem em localizar e prender pessoas que possam afetar o bem-estar social, bem como efetuar o papel de êxito da Polícia Judiciária".

A ação foi planejada e conduzida pelas equipes da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), e pela Superintendência da 3ª RISP (Região Integrada de Segurança Pública ). Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva contra o suspeito, sendo um oriundo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, nordeste do Pará, e outro da 2ª Vara de Execução Penal do Estado do Mato Grosso do Sul.

Após ter cumprido as medidas cabíveis, o homem está à disposição da Justiça.