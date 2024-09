Polícia Federal e Ibama flagram desmatamento ilegal e transporte noturno de madeira

A Polícia Federal (PF) juntamente com o Ibama flagraram desmatamento ilegal na última quarta-feira (18/09), durante a quinta fase da operação Madeira na Noite, no município de Senador José Porfírio (PA). A ação teve como foco áreas de desmatamento irregular dentro da Reserva Extrativista Virola Jatobá e da Floresta Nacional (Flona), ambas protegidas por lei.

No total, mais de 20 agentes, incluindo policiais federais e servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), participaram da operação, em mata fechada, durante a noite para impedir o desmatamento e transporte ilegal de madeira.

Durante a ação, foram localizados três tratores e quatro caminhões, usados na extração ilegal. Os veículos e a madeira apreendidos foram inutilizados, conforme autorizado em lei, uma vez que era inviável a retirada do local. Os responsáveis pelo transporte fugiram antes da chegada da polícia, por isso não houve prisões.

O horário das operações Madeira da Noite foi criada a partir da suspeita de que os criminosos estariam usando o período noturno para burlar a fiscalização e transportar a madeira extraída ilegalmente, o que foi confirmado.

O desmatamento descontrolado em áreas protegidas causa danos irreversíveis ao ecossistema amazônico, ameaçando não apenas a biodiversidade, mas também os recursos naturais essenciais à sobrevivência de diversas espécies de fauna e flora.