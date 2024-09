'Marcelo da Van' é morto a tiros em Bragança; suspeitos seguem foragidos

Marcelo de Oliveira Costa, conhecido na cidade de Bragança, no nordeste paraense, como “Marcelo da Van”, foi morto a tiros enquanto trafegava em sua motocicleta próximo a um posto de combustíveis na área central daquele município. O caso ocorreu na segunda-feira (23).

Segundo informações de testemunhas, um veículo não identificado se aproximou e, em seguida, seus ocupantes dispararam diversas vezes contra a vítima, que morreu no local sem chance de defesa. Marcelo, que trabalhava no transporte alternativo na região, era morador da área, segundo as testemunhas.

VEJA MAIS

Logo após o crime, as polícias Militar, Civil e Científica foram acionadas para realizar os primeiros procedimentos de investigação e perícia. A autoria e motivação do homicídio ainda são desconhecidas, e as autoridades policiais seguem investigando o caso.

Até a tarde desta terça-feira (24), nenhum suspeito havia sido preso. A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a Polícia Civil em busca de atualizações sobre as investigações, mas ainda não houve retorno.