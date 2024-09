Suspeitos de envolvimento na morte de torcedor do Remo são presos em Belém

Dois homens envolvidos na morte de Thiago Aryan Silva da Silva, membro de uma torcida organizada do clube do Remo, em fevereiro deste ano, em Ananindeua, foram presos na última terça-feira (24). A prisão foi resultado da segunda fase da operação “Independência/Cartão Vermelho” pela Divisão de Homicídios (DH), da Polícia Civil.

"Desde o ocorrido, a Polícia Civil vem apurando as circunstâncias do caso, conseguindo identificar dois suspeitos. A partir daí, os agentes entraram com pedido de mandados, que resultou na emissão de dois mandados de prisão e três de busca e apreensão, os quais foram devidamente cumpridos durante a operação de hoje", informou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

As ordens judiciais cumpridas foram expedidas pelo juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua. Após passarem por exame de corpo de delito, os dois investigados serão encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecerão à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e responsabilizar os demais envolvidos no caso.

Relembre o caso

O crime ocorreu no dia 4 de fevereiro, na avenida Independência, quando a vítima retornava para casa após ter assistido uma partida de futebol entre os times do Remo e Paysandu. Durante o trajeto, torcedores do Paysandu, que estavam em dois ônibus, avistaram os rivais e desceram dos veículos, momento em que as agressões se iniciaram.

Entre os envolvidos no confronto, estava a vítima, que foi agredida até a morte. Além disso, a Polícia Civil constatou que duas pessoas não identificadas deixaram o jovem na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Icuí-Guajará, em Ananindeua, mas ele já estava morto quando chegou ao local.