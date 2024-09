'Encaramos como crime organizado', diz Ualame Machado sobre prisão de torcedores em Belém

Os 239 torcedores dos clubes do Paysandu, Remo e Sport Recife, presos na segunda-feira (23/9), após confronto na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém, já foram apresentados ao sistema penitenciário. O secretário de Segurança Pública do Pará (Segup), Ualame Machado, durante coletiva de imprensa, os pontuou que eles deixam de ser integrantes de torcidas organizadas para criminosos organizados.

“A gente entende que as organizadas são um tipo de agremiação que dá força ao clube. Ficou muito claro para nós que a ideia deles não é apoiar o time, porque acabam prejudicando. Já vínhamos aplicando punições às torcidas, de frequentar os estádios, levar adereços, bandeiras”, contou Ualame sobre as medidas adotadas pelo Comitê de Avaliação de Conduta de Torcidas Organizadas, vinculado ao Conselho Estadual de Segurança Pública.

VEJA MAIS

Com a briga generalizada, o secretário afirma que houve a necessidade de medidas mais drásticas serem tomadas. O resultou na prisão em flagrante de 239 pessoas por associação criminosa, dano, perturbação do sossego e até lesão corporal.

“Já foram apresentados ao sistema penitenciário, colocaram o uniforme de presidiário, foram para as unidades prisionais, dando uma demonstração de que a gente encara hoje esses grupos como um crime organizado. Eles deixam de ser torcedores organizados para serem criminosos organizados. Em razão disso, mudou o tom da segurança pública nesse enfrentamento”, detalhou.

Agora, cada um dos 239 presos passará por audiência de custódia. “A gente espera que eles permaneçam presos. Caso o Judiciário entenda que não seja necessário manter a prisão, mas que medidas restritivas muito duras sejam aplicadas. (...) A nossa ideia é de que além deles serem impedidos de entrar no estádio, que eles tenham que comparecer, no momento de todos os jogos de seus clubes, a ponto determinado da segurança pública para que eles fiquem lá enquanto o jogo acontece”, acrescentou Machado. Além das 239 detensões, 32 adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data).