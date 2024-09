Homem é assassinado a facadas em chácara no sul do Pará

Um homem identificado apenas pelo prenome de Antônio foi assassinado a facadas no domingo (8/8), em São Félix do Xingu, sul do Pará, numa chácara que fica na PA-279, próxima ao setor Monte Negro. O principal suspeito de cometer o crime é Jefferson Martins Santos. Ele foi encontrado morto no mesmo local onde a vítima estava. A motivação do homicídio é desconhecida.

A Polícia Militar sobre do caso pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop). De acordo com a PM, o corpo da vítima foi localizado em depósito de matérias, enquanto os agentes realizavam a varredura no local do homicídio.

Conforme o relato policial, Jefferson, possivelmente, estaria em surto psicótico ainda no mesmo imóvel. Durante buscas por ele, a polícia encontrou um cômodo trancado e precisou arrombar a janela para entrar no espaço. Ao adentrar no quarto, a PM constatou que o homem tinha se matado. Perto dele havia um bilhete.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.