Homem é morto com vários tiros na rua em Parauapebas

Waldeny Lima da Silva,de 28 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo na tarde do último sábado, 7, em Parauapebas. O crime aconteceu na Avenida Inglaterra, em frente a um açougue. O autor dos disparos fugiu do local.

De acordo com informações da polícia ao site regional Correio de Carajás, a guarnição foi acionada para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizava o socorro ao homem. Apesar dos esforços da equipe médica, o homem morreu no local.

Waldeny recebeu múltiplos disparos de arma de fogo. Foram encontrados pelo menos 10 estojos de munição calibre nove milímetros, todos deflagrados, conforme informações preliminares da polícia, no local.

A área foi isolada pelos militares até a chegada da equipe da Polícia Civil, liderada pelo delegado Felipe, da Divisão de Homicídios. A Polícia Científica foi acionada para fazer a análise da cena do crime e, também, a remoção do corpo de Waldeny.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota à Polícia Civil do Pará, que disse apenas que investiga o caso por meio da Delegacia de Homicídios de Parauapebas. "Investigações são realizadas para apurar as circunstâncias, motivação e autoria do crime".

. Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.