Jovem é morto a tiros dentro de residência em Uruará

Um jovem de 19 anos, identificado como Orlando Silva Borges, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo, na última sexta-feira, 6, em Uruará, sudoeste paraense. O crime foi registrado dentro de uma residência no bairro Parques Ypê.

Conforme apuração do site Confirma Notícia, o jovem foi socorrido por um amigo que o encontrou no local, antes da chegada dos policiais. Quando chegaram ao endereço do crime, a polícia identificou marcas de sangue em partes da residência e uma pequena quantidade de entorpecente (não foi informado de que tipo). Cápsulas de munição, calibre ponto quarenta, foram encontradas pelo local. A polícia também descobriu que a vítima não residia naquele endereço.

Orlando havia sido encaminhado pelo amigo que o encontrou para o Hospital Municipal de Uruará com, pelo menos, quatro marcas de tiros no corpo. Ele chegou a ser transferido para o centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos.

VEJA MAIS

Os estojos de munição encontrados na casa e os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados até a delegacia de Polícia Civil de Uruará. Ainda não se sabe qual teria sido a motivação do assassinato e nem a identidade dos atiradores. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte.

A redação integrada de O Liberal solicitou e uma nota atualizada sobre o caso neste domingo, 8, à Polícia Civil, que retornou dizendo apenas que "investiga o caso por meio da Delegacia de Uruará. Equipes seguem apurando as circunstâncias e autoria do crime".

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.