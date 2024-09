Corpo de jovem é encontrado em cova rasa em Marituba

Fabricio Oliveira da Silva, de 26 anos, mais conhecido como ‘Bebê’, foi encontrado morto em uma cova rasa no bairro da Pedreirinha, em Marituba. O caso ocorreu na tarde deste sábado (7/09), quando a mãe da vítima acionou agentes da guarda municipal para informar que o filho havia sido levado por membros de uma organização criminosa e teria sido enterrado em um campo de futebol, na rua Amazônia.

Segundo o 21º Batalhão de Polícia Militar, os agentes da Guarda Municipal foram até o endereço indicado pela mulher, por volta de 13h. No local, se depararam com seis homens próximos à cova onde Fabrício estava. Na ação, quatro suspeitos correram para uma área de mata e realizaram disparos de arma de fogo contra os guardas. Houve troca de tiros e os suspeitos conseguiram fugir. Os dois homens que ficaram no local foram detidos.

Ainda segundo a PM, as polícias Militar, Civil e Científica foram acionadas. Os agentes realizaram a retirada do corpo de Fabrício e a mãe da vítima reconheceu o filho. A mulher teria relatado que o jovem teria sido abordado por membros do chamado ‘tribunal do crime’ e foi levado pelos suspeitos ainda na noite de sexta-feira (6/09). Segundo a PM, Fabrício estava em liberdade provisória. Não há mais detalhes sobre o que poderia ter motivado a morte do jovem ou a autoria do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.