VÍDEO: assalto à mão armada é registrado em comércio de Santarém

Trabalhadores e clientes de um estabelecimento comercial foram surpreendidos por um assalto à mão armada no último sábado, 7, em Santarém. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança, cujas imagens mostram o trio suspeito do crime e, inclusive, o carro em que estavam.

O crime foi cometido por volta de 17h, no Mercantil Capixaba, localizado na esquina da Avenida Dom Frederico Costa com a Rua Maringá, no Bairro Jutaí, em Santarém, conforme informações do site regional O Impacto. Três homens armados chegaram ao local em um carro Gol branco, com placa final 8788 e renderam vendedoras e clientes.

Os assaltantes usavam bonés e tecidos, semelhante a blusas, cobrindo o rosto. O primeiro a entrar, usando uma blusa amarela com mangas longas de cor preta, já empunha um revólver e o aponta para pessoas dentro do estabelecimento. O segundo, com um tecido verde cobrindo o rosto, aborda a funcionária de um dos caixas e rouba o celular da mulher. O terceiro, logo atrás, de blusa vermelha, começa a pegar o dinheiro do mercadinho.

Durante a ação, que durou exatamente um minuto, conforme a gravação das câmeras de segura, foram levados vários aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. Até o momento, não há confirmação de que os criminosos tenham sido identificados ou presos.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota à Polícia Civil do Pará e aguarda o retorno. Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.