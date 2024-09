Casal é encontrado morto dentro de casa com tiros no corpo, em Breves

Lucicleia Martins Xavier e o companheiro, Gervasio Monteiro Soares, foram encontrados mortos com tiros no corpo na manhã de domingo (8/9), dentro da casa deles, que fica no Rio Cutia, em Breves, município do Arquipélago do Marajó. Para a polícia, vizinhos relataram terem ouvido disparos de arma de fogo na noite anterior. A Polícia Civil investiga o caso.



Por volta das 8h30, as autoridades foram comunicadas sobre o caso e, ao chegarem no local, encontraram os corpos do casal. Uma testemunha disse à Polícia Militar que, por volta das 7h30 de domingo (8/8), foi até a residência do casal, onde também funcionava um pequeno comércio, e encontrou Lucicleia e o companheiro dela mortos.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher apresentava um ferimento de arma de fogo abaixo da clavícula, enquanto o homem tinha uma perfuração, também de tiro, na cabeça. Do lado do corpo de Gervasio, a polícia encontrou um revólver com três munições deflagradas. Os corpos dos dois foram removidos ao Hospital Municipal de Breves.

Além do estampido dos tiros, moradores informaram à polícia que o casal brigava constantemente. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do caso à PC e aguarda retorno.