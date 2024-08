Casal é assassinado a tiros em Capitão Poço, no nordeste do Pará

Duas pessoas foram assassinadas a tiros na manhã desta sexta-feira (30), na comunidade Eurico Siqueira, em Capitão Poço, no nordeste do Pará. De acordo com informações da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (10ª CIPM), as vítimas, identificadas como Dorivalda Ferreira de Brito e Francisco Santos Silva, foram mortas por volta das 9h. Nenhum suspeito foi preso, e as circunstâncias exatas do crime são desconhecidas.

Após serem informados pelo subcomandante da 10ª CIPM, equipes de moto-patrulhamento e uma viatura foram imediatamente deslocadas para o local do crime. Ao chegarem ao endereço informado, os policiais confirmaram a veracidade dos fatos e iniciaram um levantamento preliminar. Segundo a polícia, ambos os indivíduos já eram conhecidos pelas autoridades. Contudo, a polícia não forneceu maiores detalhes sobre o histórico do casal.

A Polícia Civil foi acionada e está à frente das investigações, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis. Até o momento, não há informações sobr​e possíveis suspeitos ou a motivação do duplo homicídio.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.