Polícia investiga quádruplo homicídio em Montevidéu, incluindo de um menino de 11 anos

A polícia do Uruguai investiga nesta sexta-feira (31) o assassinato de quatro pessoas, incluindo uma criança de 11 anos, mortas a tiros em uma casa na capital onde as autoridades suspeitam que drogas eram vendidas.

No ataque, ocorrido na noite de quinta-feira em uma residência em um bairro humilde no oeste de Montevidéu, um adolescente de 17 anos foi hospitalizado com múltiplos ferimentos e está em estado grave, informou a polícia.

Um porta-voz do Ministério do Interior disse que cinco pessoas foram detidas em sete operações de busca.

Em declarações à imprensa, o diretor nacional da Polícia, Juan Manuel Azambuya, descartou que o imóvel onde ocorreu a chacina fosse destinado ao uso residencial.

As autoridades encontraram mais de cem cápsulas de balas de diferentes calibres, detalhou Azambuya.

Segundo o relatório oficial, na quinta-feira, por volta das 23h00, uma mulher ligou para a linha de emergência 911 para denunciar que seu filho havia sido ferido por tiros disparados em sua casa no bairro Maracaná.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram quatro mortos: um homem de 40 anos com antecedentes criminais por roubo, um adolescente de 18 anos, outro de 16 anos e uma criança de 11 anos.

Azambuya disse que o adulto era pai do adolescente que está em estado grave. Além disso, um dos jovens mortos era namorado da filha da ex-parceira do adulto. A criança não tinha parentesco com nenhuma das vítimas.

Segundo reportagens da imprensa, em frente à cena do crime funciona um refeitório que é administrado pela mãe do adolescente que sobreviveu.

A insegurança preocupa os moradores da região. "Eles têm medo de andar pela rua", denunciou o prefeito do município, Juan Carlos Plachot, no Canal 12.

O caso motivou uma reunião de urgência da cúpula do Ministério do Interior, que percorreu o bairro na manhã desta sexta-feira.

O Uruguai, com 3,4 milhões de habitantes, registrou 382 homicídios em 2023, uma taxa de 11,2 mortes violentas por 100 mil habitantes, praticamente a mesma de 2022, quando aumentou quase 26% em relação a 2021.

"O crime organizado se tornou um tema cada vez mais relevante no país. Embora os homicídios tenham diminuído desde o pico alcançado em 2018, continuam elevados, impulsionados principalmente por pequenos clãs familiares que lutam por território", disse o Insight Crime em um relatório regional publicado em fevereiro deste ano.

O Uruguai registrou 420 mortes violentas em 2018.