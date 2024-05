Dois homens são mortos a tiros por dupla de moto em Bragança

Dois homens foram baleados e morreram na noite de domingo (12/05), no bairro Vila Sinhá, no município de Bragança, nordeste do Pará. As informações policiais dão conta que as vítimas, identificadas como Valdivino Barbosa Santana e Antonio Agnaldo Borges da Silva, estavam na residência de amigos participando de uma festa quando uma dupla de motociclista se aproximou e fez vários disparos em direção ao grupo. Além dos dois baleados, outras duas mulheres foram feridas e socorridas.

Conforme os primeiros relatos, a população da área ainda conseguiu capturar o condutor da moto, mas o garupa fugiu do local. Populares revoltados tentaram linchar o suspeito e ainda o agrediram. Vídeos feitos no local mostram o momento em que as pessoas indagam o homem sobre a motivação do crime e ele informa que o comparsa seria da cidade de Tracuateua, município vizinho a Bragança.

Ainda não há informações oficiais sobre o que poderia ter motivado o duplo homicídio. Nas redes sociais amigos e familiares das vítimas ficaram revoltados com as mortes e relataram que Agnaldo, mais conhecido como Gui e Valdivino seriam pessoas de bem e não tinham envolvimento com o mundo do crime.

A Polícia Civil informou por meio de nota que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à delegacia de Bragança e preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. Valdivino Barbosa Santana e Antonio Agnaldo Borges da Silva foram atingidos pelos disparos e morreram no local. Equipes trabalham para identificar e localizar o segundo envolvido no crime.

