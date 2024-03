Casal é morto a tiros por dupla em motocicleta no centro de Uruará

Um casal foi executado a tiros na noite do último sábado (9), em Uruará, município localizado na região Sudoeste do Pará. Segundo foi registrado na ocorrência policial, as vítimas identificadas como Anny Santos e Janderson Ribeiro, o "Índio", foram baleadas enquanto estavam em uma motocicleta, por dois criminosos que estavam em outra moto, na avenida Bernardo Sayão com Rua Castro Alves, bairro Centro.

VEJA MAIS

O 49° Batalhão de Polícia Militar (49° BPM) foi acionado pela população por volta das 23h, sendo informado sobre os disparos de arma de fogo na localidade. Ao chegar no local, os militares encontraram o casal já sem vida. De acordo com informações levantadas pela PM, no momento do crime, Anny e "Índio" estavam em uma moto da marca Honda Biz de cor branca, já os dois criminosos em uma motocicleta Fan de cor preta.

Ainda conforme as informações da ocorrência policial, ao lado do casal a polícia encontrou três porções de substâncias identificadas como cocaína e maconha. O registro apontou também que o casal era marido e mulher, e já foram presos por tráfico de entorpecentes. Eles haviam deixado o sistema prisional recentemente.

Agentes do 49° BPM informaram que ainda fizeram buscas pelos autores do crime, mas não obtiveram êxito. A área do crime foi isolada pela Polícia Militar do Pará para o trabalho da perícia. A Polícia Civil do Pará (PCPA) também compareceu ao local e registrou o boletim de ocorrência.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), e serão posteriormente liberados aos familiares. A investigação para apurar todas as circunstâncias do acidente segue em andamento na Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações às polícias Civil e Militar, e aguarda retorno.