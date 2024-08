Duplo homicídio é registrado em rodoviária de Tucuruí

Um homem identificado como Janderson Baixa da Silva, mais conhecido como ‘Gerente’, e a namorada dele, chamada Naiesly da Silva Souza, foram mortos a tiros nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (29/08), no terminal rodoviário de Tucuruí, sudeste do Pará. Conforme as informações policiais, o crime teria sido cometido por um homem que chegou em uma motocicleta. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.

O duplo homicídio ocorreu por volta de 4h15 da manhã. A polícia Militar foi acionada por pessoas que presenciaram o crime e informaram, inicialmente, que havia somente uma pessoa morta. Chegando no local, os agentes constataram a morte de Janderson. Testemunhas relataram que a namorada de Janderson, Naiesly, teria se colocado na frente do companheiro para tentar evitar o homicídio. No entanto, também acabou sendo baleada. Ela foi socorrida para o hospital regional de Tucuruí, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com base em imagens das câmeras de segurança da rodoviária, os policiais verificaram como o crime ocorreu. O vídeo também deve ser usado para identificar e localizar o executor e possíveis envolvidos. Não há informações sobre o que poderia ter motivado o crime. Conforme testemunhas, ‘Gerente’ seria proprietário de uma locadora de veículos na cidade.

A Polícia Científica realizou a remoção do corpo de Janderson, que foi encaminhado para o IML onde passaria por perícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídios de Tucuruí trabalham para identificar e localizar os envolvidos no duplo homicídio ocorrido na rodoviária do município. As vítimas foram identificadas como Janderson Baixa da Silva e Naiesly da Silva Souza.