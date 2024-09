Homem é assasinado com seis tiros no Distrito de Icoaraci

Tulio Pantoja dos Santos foi assassinado com seis tiros, no início da noite desta terça-feira (10), no distrito de Icoaraci. O crime foi registrado na 4ª rua. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e do Centro de Perícias Científicas estão no local.

De acordo com as primeiras informações, ele estava acompanhado da esposa no momento da abordagem dos criminosos. A esposa dele correu e foi poupada dos disparos. No local, foi apurado que Tulio é ex-policial penal. Ele, também, já tem passagem pela polícia por violência doméstica. Até o momento não há informação o que motivou o crime.