Homem é morto a tiros na madrugada desta segunda (8), no bairro do Guamá, em Belém

​​Marcelo Lucas Dias Nascimento foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (8h), na passagem Monte Sinai, esquina com a Fé em Deus, bairro do Guamá, em Belém. Nenhum suspeito de envolvimento no crime foi preso até a publicação desta matéria. A motivação para o assassinato está sendo investigada pela Polícia Civil do Pará, por intermédio da Divisão de Homicídios. A polícia não divulgou detalhes sobre o passado de Marcelo. Portanto, ​​não há informações se ele já tinha envolvimento com o mundo do crime e vinha sofrendo ameaças.

Policiais militares do 37º Batalhão, responsável pela segurança na área, atenderam a ocorrência e realizaram os procedimentos de isolamento do local, até a chegada da Polícia Científica do Pará (PCP). O corpo de Marcelo foi analisado e removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML).

O exame de necropsia vai determinar a causa da morte. No local do homicídio, os peritos também coletaram vestígios que poderã​​o ajudar na identificação dos suspeitos, assim como na dinâmica do ocorrido.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Divisão de Homicídios, em Belém. “A vítima, identificada como Marcelo Lucas Dias Nascimento, foi alvejada por disparos de arma de fogo e não resistiu. Diligências foram realizadas para coletar mais informações e identificar a autoria do crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, pediu a PC.