Mãe e filha são vítimas de importunação sexual em embarcação da linha Santarém-Macapá

Mãe e filha foram importunadas sexualmente por um homem dentro do Ferry Boat Amazonas, que faz viagem entre Santarém e Macapá. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher e na sede da Capitania Fluvial de Santarém, no oeste do Pará. De acordo com o relato de uma das vítimas, a qual não foi especificada, ela estava no interior do Ferry Boat Amazonas, com destino a Almeirim, quando sofreu importunação sexual. As informações são do O Estado Net.

Após a importunação sexual, uma das vítimas, comunicou o ocorrido à tripulação e, conforme as informações divulgadas pelo site, ela teria sido maltratada e chamada de neurótica e que estaria atrapalhando a saída do barco. A vítima desceu da embarcação e o suspeito foi embora.

A previsão era de que o caso fosse denunciado à Rede de Proteção e Amparo à Mulher Vítima de Abuso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Santarém, ainda nesta segunda-feira (8). As vítimas serão acompanhadas por uma advogada para prosseguimento do caso.

Após registrarem o caso na Delegacia da Mulher, elas foram levadas para o hospital, pois passaram mal. A empresa dona da embarcação disse, em nota, que combate veementemente qualquer tipo de importunação ou tratamento inadequado às mulheres.

O comunicado destaca ainda que o Grupo Ferry Boat Amazonas se coloca à disposição para esclarecimentos e reitera seu trabalho e empenho para aprimorar e oferecer bons serviços à comunidade.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e à OAB. A reportagem aguarda retorno.