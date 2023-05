Homem suspeito de atacar ex-companheira a facadas em Ananindeua continua foragido

Rodrigo Muniz Souza, 34 anos, suspeito de atacar a facadas a ex-companheira Suzane Benedita da Paixão Pinheiro, 20 anos, continua foragido. A vítima foi atingida no peito e na barriga, segundo a polícia. O caso ocorreu na rua dos Igarapés, bairro do Una, em Ananindeua, na noite do último domingo (7). Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Ananindeua.

A jovem foi socorrida ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde permanece com estado de saúde estável. Familiares disseram à reportagem que ela realizou uma laparotomia - abertura cirúrgica da região abdominal para fins diagnósticos – na madrugada desta segunda-feira (8).

“Ela teve uma perfuração no fígado. Ele (Rodrigo) tentou atacar ela no pescoço, mas a Suzane conseguiu colocar o braço esquerdo para se defender. Os médicos falaram que a Suzane teve uma recuperação boa e, possivelmente, pode ser liberada nesta terça-feira (9). Assim que receber alta, vamos levá-la para fazer exame de corpo de delito”, contou uma parente, que preferiu não ter o nome não divulgado.

Ainda conforme o relato de familiares, Rodrigo não aceitou o término do relacionamento e, por conta disso, teria cometido a violência contra Suzane. A vítima, inclusive, já havia solicitado medidas protetivas contra Rodrigo e registrado duas ocorrências de violência contra ele. Porém, Muniz continuava a perseguir a ex-companheira, de acordo com a família.

“Ele era ciumento. Os dois ficaram um ano juntos. Os vizinhos relataram para nós que eles brigavam muito. Ele ainda não preso. Ela é mãe de um menino de um ano de idade”, disse.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que diligências são realizadas para localizar Rodrigo. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.